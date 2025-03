Sperma di qualità migliore, uomini più longevi: la scoperta nello studio danese

(Adnkronos) – Secondo uno studio condotto su circa 80mila uomini, e pubblicato sulla rivista 'Human Reproduction', la qualità dello sperma maschile è associata alla loro longevità. Lo studio ha seguito gli uomini per un massimo di 50 anni e ha scoperto che quelli con un numero totale di spermatozoi mobili (spermatozoi in grado di muoversi o "nuotare") superiore a 120 milioni potevano aspettarsi di vivere da due a tre anni in più rispetto agli uomini con un numero totale di spermatozoi mobili compreso tra 0 e 5 milioni. I ricercatori hanno seguito gli uomini coinvolti nello studio per un massimo di 50 anni e hanno scoperto che quelli con un numero totale di spermatozoi mobili (spermatozoi in grado di muoversi o 'nuotare') superiore a 120 milioni potevano aspettarsi di vivere da 2 a 3 anni in più rispetto agli uomini con un numero totale di spermatozoi mobili compreso tra 0 e 5 milioni. La ricerca è stata condotta da Lærke Priskorn, ricercatrice senior, e da Niels Jørgensen, andrologo capo, entrambi del Dipartimento di crescita e riproduzione del Copenhagen University Hospital-Rigshospitalet, Danimarca. Hanno analizzato i dati di 78.284 uomini la cui qualità dello sperma è stata valutata tra il 1965 e il 2015 nel laboratorio pubblico di analisi dello sperma di Copenhagen a causa di segnalazioni di infertilità di coppia. Ciò significava che la qualità dello sperma tra gli uomini variava da molto buona a quella di coloro che non avevano spermatozoi. Durante il periodo di follow-up, i ricercatori hanno utilizzato i dati contenuti nei registri nazionali danesi unici, per vedere quanti sono morti per qualsiasi causa. Durante questo periodo ci sono stati 8.600 decessi. "Più bassa era la qualità dello sperma, più bassa era l'aspettativa di vita. Questa associazione non è stata spiegata da alcuna malattia nei dieci anni precedenti la valutazione della qualità dello sperma o dal livello di istruzione degli uomini", spiega Priskorn. I ricercatori suggeriscono che una scarsa qualità dello sperma potrebbe essere un indicatore di altri fattori sottostanti che influenzano sia la fertilità che la salute generale. Ciò potrebbe avere il potenziale per rilevare problemi di salute al momento in cui gli uomini hanno esaminato la qualità del loro sperma. "Dobbiamo comprendere meglio l'associazione tra la qualità dello sperma e la salute generale degli uomini – conclude Jørgensen – Tuttavia, questo studio suggerisce che possiamo identificare sottogruppi di uomini con una qualità dello sperma compromessa che sono apparentemente sani quando viene valutata la loro qualità dello sperma, ma che sono a maggior rischio di sviluppare determinate malattie più avanti nella vita". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025