“Speriamo di approfittare del momento non buono del Taranto”

Il Foggia reduce dal buon pari contro la capolista Bari, affronterà un nuovo derby, questa volta contro il Taranto ed in trasferta. I Satanelli forti dei loro 40 punti. Il ruolino di marcia della compagine foggiana, in trasferta registra 3 vittorie, 7 pari e 5 sconfitte, e nelle ultime cinque gare un bottino di 4 punti che deve spingere i ragazzi di Zeman alla ricerca del risultato, magari cercando anche meno l’estetica, ma cosa improbabile conoscendo il boemo che chiede sempre prima ‘la prestazione’ quest’ultima condizionata dal terreno di gioco e da un Bari superiore nella ripresa nonostante sul punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri Ferrante, la tigre rossonera ha fatto cilecca con il pallonetto terminato fuori di un soffio. In conferenza stampa come si evince dai canali ufficiali della società Calcio Foggia, ha parlato ieri alla vigilia della gara contro il Taranto, Zdenek Zeman. “Le speranze ci sono sempre nel vincere. Il Taranto attraversa un periodo non buono e speriamo di trovarli in discesa ma la partita dobbiamo impostarla noi sui nostri ritmi. Mancano ancora Martino, Rocca, Di Grazia, Tuzzo che si è infortunato e Di Pasquale per squalifica. Ne siamo 19 in questo momento. Nicolao ci sarà domani. Ferrante sta bene gli manca solo il gol ma lui lo cerca e speriamo che lo trova presto è un po’ il nostro Lautaro”. Sull’avversaria Zeman nello specifico ha detto: “Il Taranto ha chiamato i propri tifosi a raccolta ed il terreno di gioco è difficile soprattutto perché non in buone condizioni. Noi andremo lì per vincere e cercare di portare a casa il risultato”. Sul lavoro svolto dai suoi la guida della squadra della capitanata ha risposto: “Abbiamo lavorato bene. Ci alleniamo solo una volta al giorno a causa della mancanza del campo e per me è poco specie per i lavori tattici. Garofalo lo scorso anno ha giocato 27 gare ma all’inizio non trovava posto ora è migliorato molto nella tattica e lo vorrei più in mezzo al gioco perché ha ulteriori margini di crescita”. Chiosa finale sull’attacco: “Turchetta può giocare anche da esterno e Di Grazia si sta curando ma non è pronto e speriamo di rivederlo tra due settimane”. La gara che si disputerà allo stadio “Iacovone” di Taranto alle ore 17.30 sarà diretta dal sig. Maggio della sezione di Lodi. La probabile formazione del Foggia sicuramente con il 4-3-3: Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Petermann, Gallo; Curcio, Ferrante, Merola.(Ph. Tess Lapedota).

M.I.

