Attualità

Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio (Cuneo), dove nel tardo pomeriggio di ieri uno speleologo era rimasto con un arto inferiore bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d'Italia. Una volta raggiunto l'infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell'arto rimasto incastrato sotto la roccia. L'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del Soccorso Speleologico, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. A raccontare le fasi del salvataggio, Luca Longo del Soccorso Alpino e Speleologico. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Virtus Bologna-Venezia: orario e dove vederla in tv

25 minuti fa

Libri, Ilenia Rossini racconta la ‘vera’ Marilyn Monroe in ‘Non sono la stupida bionda di nessuno’

35 minuti fa

Baglioni e la polmonite interstiziale, lo pneumologo: “Malattia impegnativa che colpisce anche in estate”

45 minuti fa

“Meghan ha detto a Harry che deve occuparsi di più delle finanze di famiglia”, la rivelazione

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio