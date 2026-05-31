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Speleologo bloccato a 120 metri di profondità in Piemonte, soccorsi in azione

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(Adnkronos) – Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. In azione il soccorso alpino e speleologico piemontese: l'allarme è stato lanciato intorno alle 17 e l'uomo sarebbe bloccato a circa 120 metri di profondita probabilmente da una roccia. Sono stati attivati i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

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