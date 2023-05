Spazio, Mtg-I1 svela la prima immagine meteorologica

(Adnkronos) – Il satellite Mtg-I1 svela la prima immagine meteorologica. L'Organizzazione Europea dei Satelliti Meteorologici – Eumetsat – e l'Agenzia Spaziale Europea hanno pubblicato oggi la prima immagine del satellite di imaging Mtg-I1, il primo della famiglia Meteosat Third Generation. L'immagine presentata oggi, scattata dal Flexible Combined Imager (Fci) del satellite, mostra le condizioni meteorologiche su Europa, Africa e Atlantico con un dettaglio eccezionale, sottolineano le organizzazioni. Dall'immagine è possibile notare la densa copertura nuvolosa su gran parte dell'Europa settentrionale e occidentale, nonché sulla Scandinavia, mentre l'Italia e i Balcani presentano un cielo relativamente sereno. Lanciato da Arianespace lo scorso 13 dicembre 2022, Mtg-I1 è il primo satellite di imaging del programma Meteosat Third Generation (Mtg), progettato per migliorare le previsioni meteorologiche in Europa e in Africa. Progettato per sostituire la famiglia Meteosat Second Generation (Msg), Mtg è un programma congiunto tra Esa ed Eumetsat per garantire la continuità del monitoraggio meteorologico ad alta risoluzione oltre il 2040. I satelliti Mtg sono costruiti da Thales Alenia Space come prime contractor, in collaborazione con Ohb e operano in orbita geostazionaria, a circa 36.000 chilometri sopra la Terra, e hanno una vita operativa di 8,5 anni. Mtg-I1 è dotato di Fci, uno strumento di imaging di nuova generazione, per migliorare l'accuratezza delle previsioni meteorologiche su tempi che vanno da pochi minuti a qualche ora. Questo strumento fornisce una foto completa della Terra (16 bande d'onda) in soli 10 minuti, rispetto ai 15 minuti della generazione precedente, e include anche una modalità veloce che consente di scattare foto dell'Europa ogni 2,5 minuti. Offre una risoluzione spaziale che va da 500 metri a 1 chilometro. Inoltre, questo primo satellite della famiglia Mtg sarà affiancato da altri tre satelliti di imaging (Mtg-I) e due satelliti per lo studio dell'atmosfera (Mtg-S) che saranno lanciati tra il 2024 e il 2033 formando una costellazione in orbita geostazionaria. Gestito da Eumetsat questo sistema segna un significativo progresso nel monitoraggio degli eventi meteorologici estremi. I meteorologi attendono con impazienza questi nuovi satelliti, che miglioreranno in modo significativo le previsioni meteorologiche, rivoluzionando la meteorologia moderna. I modelli di imaging sono dotati di rilevatori di fulmini, mentre i sounder saranno in grado di fornire mappe 3D dell'atmosfera. Una volta che tutti i satelliti saranno in orbita, Eumetsat offrirà i servizi di previsione meteorologica più sofisticati al mondo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023