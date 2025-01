Sparta Praga-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Nella penultima giornata i nerazzurri volano a Praga per affrontare lo Sparta e chiudere il discorso qualificazione. La squadra di Inzaghi al momento è al sesto posto della classifica generale con 13 punti, e una vittoria avvicinerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Lo Sparta Praga invece occupa il 31esimo posto con soli 3 punti conquistati fin qui. La sfida tra Sparta Praga e Inter è in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Sparta Praga (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. All. Friis

Inter (3-5-2): Sommer: Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi Sparta Praga-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2025