Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

(Adnkronos) – Il tribunale di Biella ha condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, il deputato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, per lo sparo nel Capodanno 2024 nella Pro Loco di Rosazza, durante una festa. I giudici hanno ritenuto colpevole Pozzolo per l'accusa di porto illegale di arma, mentre lo hanno assolto dall'accusa di munizionamento da guerra, con la formula "perché il fatto non sussiste". La difesa del deputato annuncia ricorso in Appello. "Siamo convinti che Pozzolo non abbia commesso alcun reato – afferma all'Adnkronos l'avvocato Andrea Corsaro – e che il fatto non sussiste neanche per questa imputazione, che non è prevista dalla legge come reato".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Ottobre 2025