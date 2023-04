Spari nel foggiano, due fratelli feriti dopo violenta lite

(Adnkronos) – Spari nel foggiano. Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti con alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata al culmine di una lite scoppiata per futili motivi in piazza Andrea Costa ad Apricena, nel foggiano, e degenerata in via Livorno, dove un uomo al momento non identificato ha fatto fuoco più volte con una pistola calibro 7,65 centrando uno dei due fratelli al braccio e l'altro alla gamba. E' successo poco prima della mezzanotte. Il giovane ferito alla gamba è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Il fratello, invece, colpito a un braccio è stato medicato, subito dimesso e sentito dai carabinieri. In corso le indagini dei carabinieri di Foggia per accertare il movente della lite e gli altri protagonisti dileguatasi all'arrivo dei sanitari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2023