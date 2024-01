(Adnkronos) – Un 18enne nigeriano è stato ferito da un colpo di arma da fuoco ad Anzio, sul litorale romano. Il giovane è stato trovato in strada in via dei Pesci con la ferita sotto al gluteo poco dopo le 14.30. E' stato soccorso e non è in pericolo di vita. Indaga la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Gennaio 2024