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Spari contro vetrina Lazio Store a Ostia, indagini in corso

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(Adnkronos) – Poco prima delle 12.30, a Ostia, al civico 72 di via Carlo Bosio, una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco contro un vetro del negozio Lazio Store
oggi, giovedì 27 agosto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnico scientifici e indagano sull'accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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