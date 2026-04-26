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Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

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(Adnkronos) – Un uomo spara, panico nella cena con il presidente. Nel caos, meglio 'salvare' una bottiglia di champagne. Un uomo armato, Cole Tomas Allen, a Washington ha aperto il fuoco a pochi metri alla cena di gala organizzata dal presidente Donald Trump con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca. Nell'emergenza totale, conclusa con la cattura dell'attentatore, c'è spazio anche per un momento diventato presto virale sui social. Dopo l'allontanamento del presidente americano, messo al sicuro, qualche ospite ha ben pensato di portare con sé un (pregiato) ricordo della serata. In particolare, alcune bottiglie di vino rimaste sui tavoli ancora apparecchiati.   Un gesto diventato virale in poche ore sui social, in cui il video sta spopolando nelle ultime ore.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

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