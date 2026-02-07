Attualità

Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito

(Adnkronos) – È morto nel pomeriggio di oggi il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Prima della sparatoria, il 30enne aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi. Gli agenti hanno risposto al fuoco ferendolo a un braccio e alla testa.  
