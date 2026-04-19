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Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne

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(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, residente a Carbonara di Bari, è morto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso oggi 19 aprile alle 4.40.  Il 43enne, che presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo, si trovava nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Si idaga. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

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