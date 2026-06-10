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Sparatoria in un sobborgo di Johannesburg: 12 morti

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(Adnkronos) – Almeno 12 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers, a Cleveland, a est di Johannesburg, in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell'attacco e identificare i responsabili.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Giugno 2026

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