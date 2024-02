Sparatoria in metropolitana a New York, almeno un morto e 5 feriti

(Adnkronos) – E' di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una stazione della metropolitana nel Bronx, secondo quanto riferito da Abc News. La sparatoria è avvenuta sul binario della stazione di Mount Eden Avenue mentre la gente aspettava il treno 4 in direzione sud. La persona deceduta è morta al St Barnabas Hospital, mentre le altre cinque vittime non sembrerebbero essere in pericolo di vita.



Pubblicato il 13 Febbraio 2024