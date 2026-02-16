Attualità

Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti

(Adnkronos) – Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto.  La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Quattro persone sono state trasportate in ospedale.  
Pubblicato il 16 Febbraio 2026

