Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti

(Adnkronos) – Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto. La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Quattro persone sono state trasportate in ospedale.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026