Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: “”Nostri ragazzi per fortuna illesi””

“I nostri ragazzi sono rimasti illesi solo ed esclusivamente per un colpo di fortuna. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti”. Lo afferma il sindaco di Albano Laziale Massimo Ferrarini che, in piazza Zampetti ad Albano, ha atteso l’arrivo del pullman con a bordo gli studenti e gli accompagnatori del liceo “Ugo Foscolo” che sabato erano sui luoghi della sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato a Cracovia.



Pubblicato il 9 Novembre 2026