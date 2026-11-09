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Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: “”Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri””

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“E’ stato difficile ma ci siamo rimboccati le maniche e sul momento abbiamo cercato di gestire la situazione e di far rimanere i ragazzi tutti insieme, anche se all’inizio erano invece in luoghi separati”. Lo ha raccontato al rientro in Italia Gianluca Prestipino, professore del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, che insieme a due colleghe accompagnava gli studenti che si trovavano nell’area di piazza del Mercato a Cracovia proprio nei drammatici momenti dell’attentato di sabato scorso.


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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