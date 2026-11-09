Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: “”Ragazzi dovranno elaborare brutta

“I ragazzi sono sicuramente più sereni di ieri. Il viaggio è andato bene, sicuramente c’è ancora molta adrenalina, poi avranno il tempo di elaborare questa brutta esperienza”. Lo afferma la dirigente scolastica del liceo “Ugo Foscolo” di Albano Laziale Adele Bottiglieri che stamattina ad Albano ha atteso l’arrivo degli studenti che erano in visita a Cracovia e sabato erano proprio nella zona di piazza del Mercato nei momenti dell’attentato.



Pubblicato il 9 Novembre 2026