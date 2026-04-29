Sparatoria alla periferia di Foggia in via Cerignola, ucciso Giuseppe Stefano Bruno

Giuseppe Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno detto “Il Primitivo”, noto alle forze dell’ordine per i suoi presunti legami con la batteria dei Moretti, uno dei clan della Società foggiana, è la vittima della sparatoria avvenuta questa mattina nella periferia di Foggia. Nell’incidente sono rimasti feriti il padre e il fratello della vittima, oltre a una quarta persona, anch’essa coinvolta. Secondo una prima ricostruzione, quest’ultima persona si sarebbe recata, in tarda mattinata, presso un casolare di campagna dove si trovavano i Bruno. Per cause ancora da chiarire sarebbe scoppiata una sparatoria. L’ospite ferito si sarebbe poi allontanato dal luogo a bordo di una Lancia Musa, percorrendo alcuni chilometri prima di fermarsi lungo la statale 16, dove è stato ritrovato. Giuseppe Stefano Bruno è stato rinvenuto senza vita all’interno del casolare, affiancato dai suoi familiari. Sul posto, gli agenti della squadra mobile hanno recuperato una pistola che sarà sottoposta ad analisi balistiche. Le autorità continuano le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica degli eventi e accertare ciò che è realmente accaduto nel casolare.