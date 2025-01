Sparatoria a New York in nightclub del Queens, almeno 10 feriti

(Adnkronos) – Almeno 10 persone sono rimaste ferite in una sparatoria a New York avvenuta all'esterno del nightclub Amazura, nel quartiere del Queens. Lo riferisce il New York Post, citando la polizia locale. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Gennaio 2025