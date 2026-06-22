Sparatoria a Montreal, 3 morti: ucciso il sospetto aggressore

(Adnkronos) – E' di tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Cote-des-Neiges a Montreal. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia della città canadese (Spvm), secondo la quale tra le vittime figurano una poliziotta, un civile ed il sospetto autore dell'attacco. Poco dopo mezzogiorno, ora locale, le autorità avevano emesso un'allerta d'emergenza per segnalare la presenza di un individuo "armato e pericoloso", invitando i residenti della zona a restare al chiuso, chiudere porte e finestre e seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026