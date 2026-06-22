Attualità

Sparatoria a Montreal, 3 morti: ucciso il sospetto aggressore

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' di tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Cote-des-Neiges a Montreal. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia della città canadese (Spvm), secondo la quale tra le vittime figurano una poliziotta, un civile ed il sospetto autore dell'attacco. Poco dopo mezzogiorno, ora locale, le autorità avevano emesso un'allerta d'emergenza per segnalare la presenza di un individuo "armato e pericoloso", invitando i residenti della zona a restare al chiuso, chiudere porte e finestre e seguire le indicazioni delle forze dell'ordine. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Avellino, bambino in minimoto si scontra con Suv: morto a 10 anni

29 minuti fa

Mario Giordano resta su Rete4, Fuori dal Coro non trasloca

38 minuti fa

Norvegia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

44 minuti fa

Trump ancora contro Meloni, premier in Cdm: “Tensioni non danneggino rapporti con Washington”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio