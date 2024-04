Sparatoria a Milano, gambizzato 40enne: è caccia all’aggressore

(Adnkronos) –

Un 40enne italiano è stato ferito con colpi d'arma da fuoco alle gambe questa sera a Milano. La vittima è stata soccorsa poco dopo le 18 in viale Marche e trasportata in codice giallo all'ospedale di Niguarda, non in pericolo di vita. Lo fanno sapere in una nota i carabinieri di Milano. Sono in corso le indagini dei militari del nucleo radiomobile della compagnia Duomo per rintracciare l'aggressore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Aprile 2024