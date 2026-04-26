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Spara tre volte contro la palazzina di fronte, poi si toglie la vita

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(Adnkronos) – Prima ha esploso tre colpi di arma da fuoco contro una palazzina, poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. E' successo nel pomeriggio di sabato 25 aprile nel comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. A compiere il gesto un uomo di 71 anni. I tre colpi stati indirizzati contro l'edificio di fronte alla sua abitazione con una pistola regolarmente detenuta, per poi uccidersi in un campo vicino. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

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