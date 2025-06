Spara alla madre e si toglie la vita, la tragedia familiare a Villa di Tirano (Sondrio)

(Adnkronos) – Omicidio-suicidio oggi a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Un uomo di 51 anni ha sparato questa mattina contro l'anziana madre di 86, per poi rivolgere contro di sé la pistola, regolarmente detenuta. A trovare i due corpi senza vita è stata la domestica, intorno alle 9.30 di questa mattina. Nell'appartamento, l'unico abitato in una palazzina di via Roma, sono ancora in corso i rilievi dei Carabinieri. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente, che – a quanto si apprende – potrebbe essere legato sia alle condizioni di salute dell'anziana, colpita qualche mese fa da un ictus, sia a patologie psichiatriche del figlio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Giugno 2025