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Spara alla compagna, la ferisce e poi scappa: uomo fermato a Imperia

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(Adnkronos) –
Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. E’ successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese è stata portata in ospedale per le cure del caso e a quanto riferiscono i quotidiani locali avrebbe anche un trauma alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno quando è stato individuato dai carabinieri aveva con sé la pistola utilizzata, un’arma ad aria compressa.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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