Spalletti: “Lotta scudetto? Inter non al top, Napoli fin qui eccezionale”

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando per far crescere una Nazionale che duri nel tempo. Siamo all'inizio di un gruppo che pensiamo abbia un futuro importante, lo vogliamo fare in perfetta sintonia con il presidente Gravina e tutta la Federcalcio". Parola di Luciano Spalletti. Il ct dell'Italia ha parlato così nell'incontro con i media presso la tenuta di famiglia "La Rimessa', a Montaione, nel comune di Firenze. "Andiamo ad affrontare le prossime partite con totale fiducia anche se per come sono fatto io passa troppo tempo tra una partita e l'altra. Pensavo che allenando la Nazionale fosse più facile perché mi rimanevano più spazi e dei vuoti da poter gestire, invece no. Se perdi l'ultima partita disputata ti rimangono addosso quei risultati e fino a che non giochi non sei contento. Nations League o pensiero al Mondiale? Si gioca in funzione di quel risultato con la Germania, l’altro viene dopo. Dobbiamo fare bene, sono talmente rare le partite che hanno una forza enorme per la crescita del gruppo". Il commissario tecnico della Nazionale ha poi parlato di una lotta scudetto sempre più serrata: "Napoli-Inter? Sarà un bel duello e una bella sfida che può dire molto della classifica. Non vedo ancora l’Inter al top delle possibilità da un po’ di partite, siccome ha quel livello altissimo di potenziale penso lo possa esprimere da un momento all’altro. Il Napoli da parte sua ha fatto partite straordinarie”.

Spalletti ha aggiunto: “Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io faccio i complimenti a Conte non solo per punti e le vittorie ma perché quello che fa vedere è ben riconoscibile, sa quello che vuole. La squadra sa stare in campo e mette in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere negli allenamenti. Sono convinto che oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli sarà in lotta fino in fondo per il titolo e può darsi che si possa inserire ancora qualcuno. Ne ho viste di tutti i colori”. Nel corso dell'incontro ha preso parola il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. Anche l'ex portiere azzurro ha parlato della lotta scudetto: “Napoli-Inter? Una partita equilibratissima, renderà grande merito e lustro al nostro campionato e secondo me potrebbe venir fuori un pareggio. Sarà una partita equilibrata”. Poi, una considerazione sul percorso dell'Atalanta: "Lo scudetto all’Atalanta? Sarebbe una storia di sport bellissima, ma non sarebbe una sorpresissima. Sarebbe figlio di una programmazione da dieci anni a questa parte. Tutte le componenti hanno trovato sintonia e armonia che li fanno pensare in grande. Ricordiamo che l’anno scorso l’Atalanta ha vinto l’Europa League che non si vinceva dal mio Parma, un risultato enorme". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Febbraio 2025