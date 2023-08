Spalletti ct Nazionale, cosa dicono Zoff, Lippi e Capello

(Adnkronos) – E' un coro unanime di stima e fiducia per il neo Ct della Nazionale Luciano Spalletti quello che arriva dai predecessori e colleghi. "Sono convinto che Spalletti possa svolgere il suo ruolo di allenatore della Nazionale particolarmente bene", dice all'Adnkronos Dino Zoff, ex portiere campione del mondo ed ex ct azzurro. Spalletti "ha esperienza, ha vinto, ha allenato in giro per il mondo, quindi – afferma – direi che ha tutte le caratteristiche per far bene. Non faccio confronti con Mancini, bene che si parta da un progetto triennale, poi si sa, nel calcio le cose vanno secondo i risultati". "Spalletti è un grande allenatore, una persona di grande competenza e di grandi capacità comunicative e farà sicuramente molto bene. Bisogna avere piena fiducia in lui", dice all'Adnkronos Marcello Lippi, il ct campione del mondo 2006, commentando l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina Azzurra. "Penso sia stato scelto l'uomo giusto in un momento difficile. Spalletti, con l'esperienza maturata, può mettere a disposizione tutta la sua capacità per portarci agli europei e ai mondiali, quindi in bocca al lupo al nuovo allenatore della Nazionale". E' l'augurio di Fabio Capello, ex allenatore e opinionista calcistico, commentando all'Adnkronos la nomina di Spalletti. "Per quanto riguarda il contratto, invece, i soldi li metterei da parte, qui si parla della nazionale italiana", ha concluso Capello, non entrando nel merito della questione legata alla clausola da 3 milioni di euro presente nel contratto di Spalletti con il Napoli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2023