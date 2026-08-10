Spalletti ‘assolve’ Di Gregorio: “Contro l’Inter sfortunato, ma ha fatto parate da complimenti”

(Adnkronos) – Nessun 'caso Di Gregorio' alla Juventus. Parola di Luciano Spalletti, che assolve il portiere bianconero dopo la brutta prestazione e gli errori in amichevole contro l'Inter e parla così ai microfoni di Sky Sport: "Di Gregorio ha fatto, secondo me, delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo. Poi è stato sfortunato sul secondo gol. Domani gioca Perin perché è una cosa che avevamo già preparato da prima. Gatti non partirà dall’inizio perché ha un affaticamento, per cui poi si vedrà se ce ne sarà bisogno oppure no. Sarà un ragionamento che prevede 20 minuti, mezz’ora di partita, non di più".

Spalletti, alla vigilia dell'amichevole di Perth con il Palermo allenato da Pippo Inzaghi, ha parlato così del mercato e di un possibile arrivo in porta: "Dall’inizio del mercato abbiamo le stesse idee. Dopo aver giocato queste partite, abbiamo confermato quelle che avevamo, per cui si va avanti per la nostra strada". E ancora: "Inzaghi? L’allenatore diventerà sicuramente un tecnico top – assicura -, perché è stato un campione da calciatore e poi è una persona che conosco bene, una persona molto umile, che sa bene usare quelle caratteristiche, di quello che 'raspa' e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili. Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile".

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Pubblicato il 10 Agosto 2026