Spalletti, addio alla Nazionale. Il ct esonerato: “Non volevo mollare”

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti 'esonerato', il commissario tecnico dice addio alla Nazionale. "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale", dice Spalletti, oggi 8 giugno in conferenza stampa a Coverciano, alla vigilia del match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma domani a Reggio Emilia. Il ct sarà in panchina domani. "Io non volevo mollare", dice Spalletti, silurato dopo la sconfitta per 3-0 incassata venerdì a Oslo contro la Norvegia. "Ho sempre sostenuto che i miei giocatori fossero forti. I risultati sotto la mia gestione sono questi e devo assumermi la responsabilità. Io amo questa maglia, questo lavoro e i calciatori che ho allenato: domani sera chiederò loro di dimostrare ciò che ho chiesto anche se non sono stato in grado di far esprimere il meglio", aggiunge Spalletti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Giugno 2025