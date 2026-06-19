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Spagna, Yamal litiga con un giornalista: “Vi inventate sempre qualcosa…”

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(Adnkronos) –
Lamine Yamal litiga con un giornalista ai Mondiali 2026. Il giovane attaccante del Barcellona è intervenuto in conferenza stampa prima della partita con l'Arabia Saudita, in programma domenica 21 giugno, e ha lasciato trasparire il suo nervosismo in sala stampa. Un cronista spagnolo ha chiesto a Yamal il perché di una faccia giudicata troppo seria durante l'allenamento del giorno prima, con la foto che aveva fatto il giro del web. L'attaccante non l'ha presa bene: "Voi giornalisti quando non sapete cosa scrivere dovete sempre inventarvi qualcosa", ha risposto piuttosto piccato. "Dopotutto lo faccio anche io in campo, quando non riesco a segnare devo trovare un modo diverso per attaccare", ha continuato Yamal, "ve lo dico: sono stato tutta la notte a giocare alla Playstation e avevo sonno".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Giugno 2026

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