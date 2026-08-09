Spagna, oggi in Gazzetta il decreto sui controlli per chi arriva dall’Italia: dureranno fino al 7 settembre

(Adnkronos) – La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall’Italia. La misura, in vigore da ieri, è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale spagnola e riguarda i voli e i collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall’Italia. Rresterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Secondo il governo spagnolo, il provvedimento "è conforme ai principi di necessità ed efficacia, in quanto individua l'obiettivo perseguito di ridurre al minimo i rischi che derivano dalla pressione migratoria proveniente dal Mediterraneo centrale e dalle carenze nell'applicazione da parte della Repubblica italiana delle nuove norme europee sulla responsabilità in materia di asilo". I controlli sono iniziati ieri negli aeroporti e nei porti spagnoli per aerei di linea il cui ultimo scalo di partenza è stato in Italia prima dell'arrivo in territorio spagnolo e per navi e traghetti per il trasporto passeggeri partiti da un porto italiano. Nel primo giorno di controlli, secondo dati ufficiali, le verifiche dei documenti hanno riguardato 199 persone originarie di Paesi terzi e in arrivo dall'Italia a bordo di 12 voli. "La misura sarà oggetto di continue valutazioni e verrà revocata prima della data prevista quando verranno meno le minacce che ne hanno motivato l'adozione", ha precisato il ministero, sottolineando che non ci potrà essere una proroga automatica.

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Pubblicato il 9 Agosto 2026