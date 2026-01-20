Attualità

Spagna, nuovo incidente ferroviario vicino a Barcellona: almeno 15 feriti

(Adnkronos) – Sono almeno 15 le persone, rimaste ferite in Catalogna, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4, tra Gelida e Sant Sadurní vicino a Barcellona. Il tutto ad appena due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia. Fonti ufficiali hanno escluso vittime e almeno tre membri del governo catalano sono in viaggio sul posto. La prima segnalazione dell'incidente è stata fatta ai servizi di emergenza alle 21.02. L'incidente è avvenuto al chilometro 64 della linea ferroviaria. Secondo le prime notizie, il treno R4 in viaggio tra Manresa e Sant Vicenç de Calders si è scontrato frontalmente con un muro di contenimento che apparentemente è crollato sui binari.  Secondo la Protezione Civile, almeno 15 persone sono rimaste colpite dall'incidente di Gelida. Undici unità del Sistema di Emergenza Sanitaria e un'unità congiunta con i vigili del fuoco sono state inviate sul posto. Il servizio sulla linea R4 è stato sospeso. Le prime ipotesi sulla causa dell'incidente, secondo fonti ufficiali, indicano le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni come causa della destabilizzazione del muro di contenimento. Problemi anche per un treno in servizio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet che è deragliato, senza tuttavia riportare feriti. L'incidente è stato causato dalla caduta di massi sui binari a causa della tempesta che ha colpito Girona martedì. Anche su quella linea il servizio è stato sospeso.  
Pubblicato il 20 Gennaio 2026

