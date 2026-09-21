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Spagna, la moglie del premier Sanchez rinviata a giudizio

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(Adnkronos) – Begoña Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, rinviata a giudizio. Il giudice Juan Carlos Peinado, riferisce El Pais, ha formalizzato la decisione di rinviare a giudizio Gomez e la sua assistente Cristina Alvarez. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Tribunale provinciale di Madrid lo scorso luglio per avviare il procedimento nei confronti della moglie del premier per traffico di influenze e appropriazione indebita, il giudice istruttore ha firmato a settembre il decreto per l'avvio del processo. Il fascicolo verrà ora trasmesso all'Alta Corte e verrà fissata la prima udienza.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Settembre 2026

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