Spagna, incendio in residenza per anziani: almeno 10 morti

Tragedia in una residenza per anziani in Spagna. Almeno dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, a causa di un incendio divampato in una struttura a Villafranca de Ebro, in Aragona. Il bilancio è stato confermato dalle autorità, dopo che i Vigili del Fuoco, allertati alle 5 di questa mattina, sono riusciti a domare le fiamme. Al momento dell'incendio, le cui cause restano da chiarire, c'erano almeno 82 persone nella struttura Jardines de Villafranca.



Pubblicato il 15 Novembre 2024