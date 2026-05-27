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Spagna, Guardia Civil perquisisce sede Partito socialista a Madrid

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(Adnkronos) – Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Psoe, il Partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez, a Madrid, per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito socialista e funzionario pubblico Leire Díez, come confermato a El Paìs da fonti vicine all'inchiesta.  Nel corso della stessa operazione, ordinata dal giudice della Corte Nazionale Santiago Pedraz, gli agenti della Guardia Civil stanno effettuando diverse perquisizioni, anche presso le abitazioni madrilene degli ex leader del Partito socialista Gaspar Zarrías e Santos Cerdán, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolset, aggiungono le stesse fonti. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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