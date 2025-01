Spagna, cade seggiovia in stazione sciistica: 17 feriti gravi

(Adnkronos) –

Un incidente a una seggiovia nella stazione sciistica di Astún (Huesca), nel nord-est della Spagna, ha provocato decine di feriti, di cui 17 gravi, secondo la Delegazione del Governo di Aragona. La Guardia Civil sostiene che “una seggiovia è caduta da un'altezza di 15 metri”, ma le ragioni dell'incidente sono ancora sconosciute. Lo riporta El Pais. Secondo il governo di Aragona, ci sono nove feriti molto gravi e otto feriti gravi, ma il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente mentre continuano le operazioni di soccorso. Il ferito più grave è una donna che è stata trasportata in elicottero all'ospedale Miguel Servet di Saragozza. Sono stati attivati cinque elicotteri: due di Aragona, uno medico e uno di soccorso della Navarra, uno del Gruppo di soccorso e intervento in montagna della Guardia Civil. Nella zona sono stati dispiegati anche vigili del fuoco, psicologi e 24 ambulanze di supporto vitale di base. La stazione sciistica è stata chiusa al pubblico e già evacuata. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto "sconvolto" dalla notizia dell'incidente. "Ho parlato – scrive su X – con il presidente dell'Aragona Jorge Azcon per offrirgli tutto il sostegno del governo. Tutto il nostro affetto ai feriti e alle loro famiglie". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025