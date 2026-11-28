(Adnkronos) – La Spagna al voto domani per le elezioni. Si profila il duello tra il premier socialista Pedro Sanchez e il popolare Alberto Núñez Feijóo, con l’appoggio dell’estrema destra di Vox. Il primo ministro ha una storia di vittorie inaspettate, tanto da diventare il ‘superviviente inesperado’ della politica spagnola, e anche per questo 29N, come in Spagna viene chiamato l’appuntamento elettorale di domenica 29 novembre, sogna la rimonta. I numeri prospettano una maggioranza assoluta per la coalizione tra la destra del Pp e l’estrema destra di Vox. Il premier socialista, che guida il Paese da otto anni, si è lanciato in un difficilissimo azzardo quando all’inizio di ottobre ha convocato le elezioni anticipate sperando di cavalcare il malcontento per la crisi abitativa, dopo che i suoi alleati di governo catalani avevano bocciato le riforme lampo con cui il governo di sinistra voleva rispondere al movimento di protesta.

Una strategia elettorale che ha avuto una tragica battuta d’arresto la mattina del 28 ottobre, quando un treno ad alta velocità ha speronato un altro treno provocando 69 morti e 200 feriti sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, la stessa dove a gennaio si era avuto un altro incidente, con 45 morti. “Psicologicamente per molte persone questo è il simbolo di quello che va male in Spagna”, ha detto all’Economist, Luis Garicano, economista spagnolo della London School of Economics, facendo riferimento alala polarizzazione politica sotto Sanchez, la macchia di corruzione che circonda il suo partito e una crisi abitativa in continuo peggioramento.

Lo scorso ottobre non è stata la prima volta che Sanchez ha giocato d’azzardo: nel 2023 convocò le elezioni in anticipo – a luglio, in piena estate, con la presidenza della Ue appena iniziata – dopo i risultati disastrosi delle amministrative del precedente maggio. Allora riuscì a sventare per un soffio quella anche allora appariva come una vittoria annunciata dei popolari, creando un governo di minoranza che è riuscito a portare avanti attraverso crisi nazionale e una pioggia di casi di corruzione che hanno investito lui alle sua famiglia. Proiettandosi all’esterno come uno dei leader globali della sinistra, ultimo bastione contro l’avanzata della destra in Europa. “Il pericolo è che l’ultima volta che l’estrema destra è stata al potere nel mio Paese è stato durante la dittatura”, continua a ripetere, evocando un ritorno di fantasmi franchisti.

“Può sembrare presuntuoso, ma mi rendo conto che nelle situazioni difficili raccolgo la sfida”, scriveva ‘Pedro el guapo’, altro soprannome che si è conquistato l’affascinante leader socialista, nel 2019, un anno dopo essere riuscito, con la prima mozione di sfiducia della storia della Spagna moderna, a spodestare il popolare Mariano Rajoy e diventare premier il socialista che appena tre anni prima era stato defenestrato dalla guida del partito per il suo rifiuto di qualsiasi accordo di desistenza per far nascere un governo a guida Pp. Anche in quel caso un azzardo e una rimonta inaspettata con cui Sanchez nel 2018 si impose nelle primarie socialiste, avviando quindi il percorso che, in poco più di un anno, lo ha portato alla Moncloa.

Ma per il leader socialista, nato a Madrid nel 1972 e con esperienze nell’accademia e in istituzioni internazionali prima dell’avvio della carriera politica, la situazione ora è molto diversa, è una situazione di vita o di morte (politica) per Sanchez. “La carriera di Sanchez è sempre stata sull’orlo dell’impossibile, ma non è mai stato così assediato a livello giudiziario e politico, non ha mai affrontato un calo di consensi così sfavorevole da quando è diventato presidente, e non è mai stato così isolato come ora”, scriveva El Pais quando sono state convocate le elezioni a ottobre.

Il riferimento è alla lunghissima lista di scandali giudiziari che hanno portato in prigione sui stretti collaboratori, messo fuori gioco un suo cruciale mentore come l’ex premier Luis Rodriguez Zapatero e soprattutto provocato una durissima offensiva contro la sua famiglia, con la moglie Begonia Gomez rinviata a giudizio per corruzione e il fratello David condannato per abuso d’ufficio. E nel dibattito politico e mediatico seguito alla tragedia ferroviaria di Ursa è stato più volte tirato in ballo il fatto che l’uomo che ha guidato il ministero dei Trasporti del governo Sanchez tra il 2018 e il 2021 era Jose Luis Abalos, che ora sta scontando 24 anni di carcere per corruzione.

A questo si aggiunge la crisi migratoria di Ceuta, iniziata quando tra il 30 e il 31 luglio tra le 60mila e le 72mila persone sono entrate o hanno tentato di entrare dal Marocco nell’enclave spagnola, per poi, nella stragrande maggioranza dei casi, fare volontariamente marcia indietro nel giro di pochi giorni. Con migliaia di migranti, in particolare minorenni, rimasti a Ceuta, il governo di Sanchez è stato messo sotto accusa per le sue politiche di inclusione e regolarizzazione di oltre un milione di migranti, politiche che del resto hanno in gran parte riflessi positivi sull’economia spagnola.

Nel discorso con cui ha annunciato le elezioni anticipate, dando di fatto il via alla sua sesta campagna elettorale, sapendo che in caso di sconfitta sarebbe con grande probabilità l’ultima da leader del Psoe, Sanchez non ha mancato di rivendicare con orgoglio che con lui al governo “la Spagna ha continuato a progredire; è l’economia in più rapida crescita nell’Ue e il potere d’acquisto è aumentato tre volte di più rispetto a Francia e Germania”.

“Abbiamo ampliato le borse di studio, il congedo di maternità, l’assistenza a lungo termine e i servizi del sistema sanitario. E abbiamo avviato una profonda modernizzazione del Paese con il fondo Next Generation Eu. Più della metà della nostra energia proviene da fonti rinnovabili. E ci siamo rifiutati di sacrificare lo stato sociale sull’altare dell’obiettivo del 5%” della spesa militare, ha aggiunto ancora il premier socialista che in queste settimane di campagna elettorale ha premuto al massimo l’acceleratore della spesa sociale approvando oltre 1,5 miliardi per misure di welfare destinate alle famiglie più vulnerabili, alle vittime di inondazioni, dei disastri ferroviari e per il sostegno al diritto alla casa.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026