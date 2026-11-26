SpaceX ed Elon Musk promettono azioni per i “Trump Account” dei bambini americani
(Adnkronos) – SpaceX ed Elon Musk hanno annunciato l’intenzione di donare azioni della compagnia aerospaziale ai cosiddetti “Trump Account”, i conti di investimento fiscalmente agevolati aperti automaticamente per aiutare i bambini americani a costruire risparmi a lungo termine.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, SpaceX si è impegnata a contribuire con una nuova azione ordinaria di Classe A per ciascuno dei Trump Account attualmente attivi. A questa iniziativa si affiancherà direttamente Elon Musk: nell’ambito della sua promessa di donare un’azione SpaceX a ogni bambino negli Stati Uniti, il CEO pareggerà personalmente il numero complessivo di titoli messi a disposizione dalla società.
Il piano, anticipato dallo stesso Musk a ottobre, arriva sulla scia di un annuncio precedente da parte della presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, che aveva già dichiarato l’intenzione di donare 2 milioni di azioni dell’azienda agli stessi conti destinati ai minori statunitensi.
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Pubblicato il 26 Novembre 2026