La Space&Blue Economy italiana genera 46,3 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 2,4% del Pil nazionale, occupa 168mila persone e coinvolge 35.900 imprese. Sono i principali dati del primo Rapporto nazionale Space&Blue, presentato a Roma in occasione del 4° Forum Space&Blue, ospitato al ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa, dal titolo “Valore e nuovi scenari per l’Italia”, ha riunito istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo scientifico per approfondire le connessioni tra economia dello Spazio, del Mare e ambiente subacqueo. Secondo il rapporto, la Space&Blue Economy italiana si afferma come settore emergente centrale per competitività, sicurezza e sovranità tecnologica dell’Italia”.



Pubblicato il 26 Novembre 2026