“Sovraffollamento al 220%, l’istituto non regge più”

L’istituto penitenziario di Foggia continua a fare i conti con un’emergenza che rischia di compromettere non soltanto le condizioni di vita dei detenuti, ma anche il lavoro quotidiano del personale e la stessa funzione rieducativa della pena. È quanto emerge dalla visita compiuta dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, che nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa in decine di carceri italiane ha trascorso circa due ore all’interno della struttura incontrando la direzione, il comandante della Polizia penitenziaria, gli educatori e visitando diversi reparti del nuovo e del vecchio padiglione, oltre alla sezione femminile. A prendere parte all’ispezione sono stati, tra gli altri, Pasquale Prencipe, ricercatore dell’Associazione Antigone e coordinatore della delegazione, l’assessore comunale alla Legalità Giulio De Santis, Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera, l’avvocato Michele Vaira di Nessuno Tocchi Caino, il segretario del vescovo Fernando José Escobar Nolasco, Emilio Liberatore dell’Unione Camere Penali di Capitanata, il professore Claudio Sottile e l’avvocato Marcello Oreste Di Giuseppe dell’Associazione Penalisti Italiani. Il dato che più allarma riguarda il numero delle persone ristrette: a fronte di una capienza effettiva di 302 posti, sono presenti 665 detenuti, con un indice di affollamento che supera il 220 per cento. Una situazione che, secondo la delegazione, si riflette inevitabilmente sulle condizioni materiali della detenzione, con celle tutte oltre la capienza prevista e, in diversi casi, dotate di letti a castello fino a tre livelli, mentre gli spazi a disposizione risultano ormai insufficienti anche per le più elementari esigenze della vita quotidiana. Alle difficoltà logistiche si aggiungono quelle legate agli organici e all’assistenza sanitaria. Gli educatori in servizio sono sei rispetto ai sette previsti e ciascuno segue mediamente oltre cento detenuti, mentre la Polizia penitenziaria può contare su 228 operatori a fronte di un organico teorico di 244 unità. Ancora più delicata, secondo quanto rilevato durante la visita, è la situazione sanitaria, dove il numero elevato di presenze e la carenza di medici, soprattutto specialisti, finiscono per comprimere il diritto alle cure, pur in presenza dell’impegno della direzione e dell’area trattamentale nel garantire attività formative e percorsi di reinserimento, inevitabilmente ridotti durante il periodo estivo. Per la delegazione il grave affollamento conferma le difficoltà strutturali che interessano l’intero sistema penitenziario italiano e rende sempre più difficile dare concreta attuazione ai principi sanciti dall’articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve rispettare il senso di umanità e tendere al reinserimento sociale della persona. È anche per questo che l’iniziativa si inserisce nella giornata nazionale organizzata dall’Alleanza, con visite contemporanee in numerosi istituti del Paese per richiamare l’attenzione sulle condizioni di detenzione e sulla necessità di interventi capaci di ridurre il sovraffollamento e restituire dignità al sistema. Al termine della visita la delegazione ha incontrato i giornalisti. A illustrare le criticità riscontrate è stato Pasquale Prencipe, mentre l’assessore Giulio De Santis ha rilanciato l’invito a partecipare al bando pubblico per l’individuazione del Garante comunale delle persone detenute o private della libertà personale, una figura che, ha sottolineato, potrà rappresentare un presidio importante per monitorare le condizioni dell’istituto e affrontare criticità che finiscono per incidere non solo sulla dignità dei detenuti, ma sull’intera comunità.



Pubblicato il 15 Luglio 2026