Southerland (Novo): “Sport aperto a tutti e aiuta a gestire il diabete”

(Adnkronos) – "Lo sport è aperto a tutti. Qualunque cosa facciate, lo sport è impegnativo. Correre cinque chilometri può essere il vostro miglior risultato di sempre. Percorrere cinque chilometri in bicicletta può essere un risultato straordinario. Se uscite e vi muovete, alla fine vi sentite bene e poi volete farlo di nuovo e ancora di nuovo. Ed è proprio attraverso lo sport che possiamo cambiare delle vite. Lo sport abbatte le barriere e unisce le persone. Penso che sia una delle cose più belle al mondo". Sono le parole di Phil Southerland, amministratore delegato e co-fondatore di Team Novo durante la maratona di 5 chilometri che si è tenuta oggi a Milano. L’iniziativa è inserita all’interno delle attività previste nel 62esimo congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). Lo scopo è quello di promuovere sani stili di vita. "Soffro di diabete da quando sono piccolo e a sei anni ho imparato che facendo sport e allenandomi, il mio diabete era più facile da gestire. Di conseguenza, facendo così, potevo anche vincere nello sport. È una lezione che mi è rimasta impressa negli ultimi quarant’anni. Se mi alleno sette giorni su sette è perché ho i dati che dimostrano che fa bene al mio corpo" conclude Southerland.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026