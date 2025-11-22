Sottoscritti a Palazzo di Città i contratti per 16 accompagnatori

Ieri nella Sala Giunta di Palazzo di Città 16 accompagnatori di scuolabus hanno sottoscritto il contratto con il Comune di Foggia a tempo indeterminato. È stata la conclusione di un lungo iter, che ha visto terminare la precarietà lavorativa per una platea legata ad assunzioni periodiche all’inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Personale ha provveduto per tempo alla predisposizione dei contratti di lavoro e alle verifiche dei requisiti del personale interessato, dato che il contratto in essere con la società cooperativa affidataria del servizio di accompagnamento scuolabus scade oggi, sabato 22 novembre. I neo assunti entreranno in servizio lunedì prossimo 24 novembre, garantendo così la continuità del servizio e senza alcun disagio per l’utenza e le famiglie.



Pubblicato il 22 Novembre 2025