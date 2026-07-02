Sostenibilità, Vittimberga (Inps): “Priorità intero sistema economico”

(Adnkronos) – "Credo che parlare oggi di sostenibilità finanziaria del welfare significa parlare di un modello di sviluppo che costruiamo insieme. Il legislatore ha progressivamente costruito un sistema previdenziale molto forme, le riforme che si sono succedute nei primi anni '90 hanno modificato il nostro sistema". A dirlo Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, intervenendo al Forum nazionale di Federmanager in corso a Roma presso l’Auditorium Antonianum. "Il vero problema – afferma – non è più la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, ma di quello produttivo. La sostenibilità è una priorità dell'intero sistema economico e dipende dalla produttività dai salari, dalla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla capacità delle imprese di innovare e, quindi, dipende dalla classe manageriale. La sostenibilità non dipende dunque solo dalle regole pensionistiche".

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Pubblicato il 2 Luglio 2026