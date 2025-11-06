Attualità

Sostenibilità, Vigilante (Gse): “Economia circolare realtà già operativa”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’economia circolare non è solo uno slogan, ma una realtà già operativa in diversi settori”. Lo ha dichiarato Vinicio Vigilante, amministratore delegato del Gse, intervenendo a Ecomondo 2025.  “Abbiamo esempi concreti – ha spiegato – come il biometano e la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita, dove la normativa facilita gli investimenti e la creazione di una filiera. Siamo a buon punto e i prossimi passi riguarderanno anche il nuovo meccanismo dei certificati bianchi, che premierà le logiche dell’economia circolare”.  Vigilante ha poi sottolineato il ruolo dei cittadini nella transizione energetica: “La transizione riguarda tutti, non solo le imprese. Serve più consapevolezza, ma il Gse sta lavorando per diffondere conoscenza e mostrare le opportunità di investimento sostenibile, che permettono di ridurre la bolletta e allo stesso tempo tutelare l’ambiente”. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): “Servono risorse per continuare a innovare”

5 minuti fa

Acqua, Conti (Almaviva): “Digitalizzazione chiave per gestione più efficiente delle reti”

7 minuti fa

Sostenibilità, Saviola: “Nostro pannello ecologico al 100% da legno riciclato”

9 minuti fa

Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince col 18,6%. L’access prime time è di Scotti

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio