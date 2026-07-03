Sostenibilità: torna a Roma “L’Italia che Abiteremo” by Remind

(Adnkronos) – Torna a Roma l’8 luglio 2026 la nuova edizione de L’Italia che Abiteremo by Remind presso la Sala Biblioteca a Palazzo INAIL (Via Quattro Novembre 144A). L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta un momento di riflessione dedicato al futuro delle città, delle periferie e dei territori, in un contesto di profonda trasformazione dei luoghi dove le persone vivono, operano e transitano. Con il contributo di esperti, decision-maker e leader del settore, l’incontro si propone di affrontare i temi dell’immobiliare, delle infrastrutture e della mobilità, con particolare attenzione alle sfide della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, della sicurezza integrata e della qualità della vita. La sessione mattutina ore 09:00-13:30 mentre quella pomeridiana dalle ore 15:00 -19:30. "Le profonde evoluzioni che stanno ridefinendo l’abitare e la qualità della vita, insieme all'avvio del Piano Casa come convertito in Parlamento, impongono una visione strategica condivisa e una collaborazione sempre più stretta tra Istituzioni e Imprese. Con questo incontro Remind intende promuovere un confronto concreto sulle grandi sfide dell'abitare, della mobilità, della rigenerazione urbana, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, favorendo la condivisione di esperienze, competenze e progettualità orientate a soluzioni innovative e concretamente realizzabili. Oggi più che mai è necessario mettere a fattor comune buone pratiche creando un patrimonio condiviso di conoscenze che possa supportare le amministrazioni pubbliche e gli operatori nella definizione di interventi efficaci, replicabili e sostenibili. Solo rafforzando il dialogo tra Pubblico e Privato sarà possibile definire e attuare politiche industriali immobiliari e infrastrutturali per territori e città più resilienti, sicure e orientate al benessere dei cittadini dove vivono, operano e transitano. È questa la missione che Remind con i propri Partner porta avanti: trasformare le buone pratiche in azioni concrete capaci di sostenere sempre di più la crescita del Sistema Paese. Costruiamo insieme l’Italia che abiteremo", ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind. L’incontro, sottolinea una nota, vedrà la partecipazione di esponenti del Governo Meloni e del Parlamento Italiano ed europeo tra cui: Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze; Marco Osnato Presidente Commissione Finanze della Camera; Irene Tinagli Presidente Commissione Speciale sulla Crisi degli Alloggi nell'Unione Europea del PE; Erica Mazzetti Presidente I.P. Progetto Italia – LL.PP, Infrastrutture e Rigenerazione; Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio; Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini; Marco Rago Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani; Luigi Ferrara Capo Dipartimento Casa Italia; Guido Castelli Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016; Andrea Dongarrà Componente Segreteria Tecnico-Amministrativa Programma Periferie PCM e Consigliere Remind per la Rigenerazione Urbana; Fabrizio Ghera Assessore Tutela Territorio, Demanio e Patrimonio Regione Lazio. Tra le "buone pratiche del Pubblico e del Privato della Nazione" che parteciperanno all’iniziativa: Tommaso Accetta Consigliere Generale Remind; Muhannad Al Salhi Amministratore Delegato Engel & Völkers; Don Davide Banzato Missionario della Misericordia; Carlo Barbato Consigliere Frimm e Project Manager Frimm Real Estate Investing; Marco Aurelio Brandolini Direttore Commerciale Macroarea Consorzio Integra.; Francesco Burrelli Presidente Anaci e Vicepresidente Remind; Fabrizio Candoni Presidente Gruppo Wegreenit; Fabrizio Capaccioli Presidente GBC Italia; Marcello Cattani Consigliere Delegato Remind Industria, Innovazione e Ricerca e Presidente Farmindustria; Leonardo Cavalli Presidente One Works, Rossana Ciuffetti Direttore Area Sport Impact di Sport e Salute; Stefano Consoli Titolare Gruppo Consoli; Marco Daviddi Managing Partner EY-Parthenon Italia e Consigliere Delegato Remind Immobiliare Allargato; Ferruccio Ferranti Amministratore Delegato Mediocredito Centrale; Andrea Galoni Amministratore Unico Saico; Massimiliano Geoli Segretario Generale Croce Rossa Italiana; Sestino Giacomoni Presidente Consap; Giulio Gravina Presidente Dipartimento Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria e Cofondatore Gruppo Italpol; Gianni Guerrieri Direttore Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare Agenzia delle Entrate; Alfredo Ingletti Chairman 3TI Progetti e Presidente Fidic; Ivano Ilardo Senior Partner Gruppo Ryze; Dario Lo Bosco Amministratore Delegato FS Engineering; Gianluca Loffredo Sub Commissario Ricostruzione Sisma 2016; Massimo Manfredi Presidente Gruppo Manfredi; Fabrizio Marchetti Consigliere e Direttore Strategie e Sviluppo B21; Andrea Marchiori Ceo Techbau; Valentina Milani Consigliere Cdp; Andrea Migliore Responsabile Global Business Development & Sales Rina Prime; Massimo Pierini Direttore Generale RX Italia; Giorgio Pieralli Direttore Immobiliare Cdp; Massimo Ponzellini Presidente Dipartimento Remind Cultura dell’Abitare; Marcello Presicci Presidente Advisory Board FEduF; Filippo Salucci Direttore Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione Agenzia del Demanio; Gabriele Scicolone Consigliere Delegato Remind e Ad Artelia Italia; Domenico Siclari Presidente Sidief; Giorgio Spaziani Testa Presidente Confedilizia; Mario Valducci Presidente Invimit Sgr.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026