“La politica può introdurre il Drs anche in Italia: un sistema che ha dimostrato in larga parte di Europa di funzionare molto bene. In Italia c’è una raccolta differenziata potentissima che ha cambiato le abitudini dei cittadini, portando ad un riciclo molto alto. Ma non basta: ci sono ancora miliardi di lattine e bottiglie che vengono disperse quotidianamente nell’ambiente. Pertanto, è necessario che la politica, che oggi ha affrontato l’introduzione del Drs in commissione Ambiente con le audizioni, porti a compimento questa proposta per farla approvare dal Parlamento entro la legislatura”. Lo ha detto Silvia Roggiani, Segretario V Commissione Bilancio, Camera dei deputati, nel corso del convegno nazionale organizzato a Palazzo dell’Informazione, ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).



Pubblicato il 17 Novembre 2026