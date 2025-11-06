Sostenibilità, Pichetto Fratin: “Green economy in crescita, ma non si impone per decreto”

(Adnkronos) – “La green economy non si raggiunge per decreto”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a Ecomondo di Rimini. “Siamo al 49% di rinnovabili, un risultato impensabile solo pochi anni fa. Ora serve continuità, investimenti e un mosaico di azioni, anche a supporto dei settori energivori. La sfida climatica resta globale e l’Europa da sola non basta”, ha detto. “Possiamo dirci tra i primi Paesi al mondo nella capacità di riciclo: si parla tanto di terre rare e materie prime critiche ma il più grande giacimento che abbiamo è la nostra immondizia. La capacità di riciclo – ha aggiunto – si manifesta pienamente proprio in questa fiera, simbolo di innovazione e sostenibilità”.

Pubblicato il 6 Novembre 2025