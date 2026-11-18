Si è svolto a Roma il convegno ‘Verso un DRS italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna ‘A Buon Rendere – molto più di un vuoto’, con il contributo di Teha Group e Adnkronos, sul possibile sistema di deposito cauzionale (Drs) italiano, alla luce del regolamento europeo sugli imballaggi che fissa al 2029 l’introduzione del sistema. In particolare, Teha Group ha presentato le raccomandazioni strategiche per la sua realizzazione, mentre Swg ha illustrato un sondaggio sulle opinioni e le aspettative degli italiani. Al centro del confronto, il quadro normativo, le esperienze europee e le condizioni necessarie per realizzare un sistema efficace, con il coinvolgimento di istituzioni, operatori del settore e rappresentanti della filiera del riciclo.



Pubblicato il 18 Novembre 2026