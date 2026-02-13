Attualità

Sostenibilità: Inail, conferenza di presentazione del master sul Carbon farming

(Adnkronos) – La sala del Parlamentino della sede storica dell’Inail – in via IV Novembre 144 – ospita mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 16.00, la presentazione del master universitario di secondo livello sul Carbon farming promosso dall’Università degli studi della Tuscia. Il percorso formativo fornisce strumenti innovativi e competenze multidisciplinari per guidare la transizione ecologica nel settore agroforestale, con l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati nella gestione sostenibile del carbonio in agricoltura e nel settore Lulucf (Land use, land use change and forestry). In apertura del lavori, intervengono, per i saluti istituzionali, il presidente dell’Inail, Fabrizio D'Ascenzo, la rettrice dell’Università degli studi della Tuscia, Tiziana Laureti, e il presidente del Crea, Andrea Rocchi.  
(Adnkronos)


Pubblicato il 13 Febbraio 2026

